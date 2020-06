Queste le principali notizie di mercato estero di lunedì 8 giugno.



Secondo il Daily Mail ​Odsonne Edouard, attaccante del Celtic, piace ad Arsenal e Manchester United.



Secondo il Mundo Deportivo l'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar ha confidato ai compagni di squadra: "Voglio andare al Barcellona, a tutti i costi".



Oltre al Chelsea anche il Manchester City vuole Ben Chilwell, 23enne terzino del Leicester, in scadenza nel 2024. Lo scrive il Telegraph.



Secondo mercato365.com su Thiago Silva, in uscita del Paris Saint-Germain, c'è l'interesse dell'Everton.



L'ex attaccante del Milan Mbaye Niang è vicino a lasciare il Rennes per il Marsiglia: costerà 20 milioni di euro.



Il terzino Angelino a fine stagione lascerà l'RB Lipsia e tornerà al Manchester City: i tedeschi non vogliono pagare i 25 milioni di sterline di riscatto. Lo riporta il Manchester Evening News.