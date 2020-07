Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Il Manchester City vuole pescare in Italia. Il club inglese allenato da Guardiola offre 75 milioni di euro al Napoli per il difensore senegalese Kalidou Koulibaly e per il dopo Sergio Aguero pensa all'attaccante argentino Lautaro Martinez dell'Inter, che però è già in trattativa col Barcellona.



Il centrocampista francese Paul Pogba è sempre più vicino al rinnovo del contratto col Manchester United per le prossime cinque stagioni.



Il Bayern Monaco chiede 40 milioni di euro al Liverpool per il centrocampista Thiago Alcantara e si allontana da Havertz del Bayer Leverkusen, nel mirino del Chelsea.



Nel mirino dell'Arsenal, il centrocampista ghanese Thomas Partey può rinnovare il contratto con l'Atletico Madrid.



Il Newcastle vuole riscattare dal Tottenham il difensore inglese Danny Rose, cercato anche dalla Lazio.