Queste le principali notizie di mercato estero di mercoledì 25 marzo.



Dopo il Real Madrid anche il Barcellona, il Manchester United ed il Tottenham - secondo Mundo Deportivo - hanno scelto di provare l'all in per strappare al Borussia Dortmund l'attaccante centrale Erling Braut Haaland. Secondo la stampa spagnola si sta scatenando un'autentica guerra a suon di rilanci.



I Red Devils secondo la redazione inglese di Sky Sport sono anche fiduciosi della possibilità di trattenere Paul Pogba anche per la prossima stagione nonostante la corte della Juventus.



Secondo quanto riportato da Don Balon inoltre il Manchester City è pronto a presentare un'offerta al Real Madrid per James Rodriguez che nei piani dei Citizens dovrebbe prendere il posto di Bernardo Silva che, invece, sarà messo sul mercato.