Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 3 aprile:



Il futuro di Philippe Coutinho è a Londra: secondo il Sun, Frank Lampard è un grande estimatore del giocatore di proprietà del Barcellona e farà di tutto per portarlo al Chelsea in estate.



L'Estadio Deportivo è sicuro: il Betis farà di tutto per ingaggiare David Silva e Pedro in estate. I due giocatori sono in scadenza di contratto a giugno e, con tutta probabilità, non rinnoveranno con Manchester City e Chelsea per accasarsi gratis altrove.



Arsenal, sfida al Barcellona per Jonathan David: per il Sun, i Gunners sfideranno i catalani per accaparrarsi l'ala 20enne del Gent valutata 20 milioni. Il calciatore ha però già ammesso la sua preferenza: raggiungere Messi e seguire le orme del suo idolo Ronaldinho.



L'Atletic Bilbao tratterà presto il rinnovo di contratto con Gaizka Garitano: secondo il Mundo Deportivo, il giocatore aveva inizialmente chiesto alla società di aspettare la fine della stagione per discuterne ma, vista la situazione attuale, le parti inizieranno a trattare sperando di trovare presto un accordo.



Secondo quanto riportato dal Sun, il Chelsea ha già pronta l'offerta per Alex Telles, terzino ex Inter: sul piatto 35 milioni di sterline per strapparlo al Porto.



C'è un ritorno in casa Real Sociedad: si tratta di Jon Bautista, attaccante che ha giocato in questa stagione in Belgio, all'Eupen: secondo il Mundo Deportivo, il club belga non riscatterà l'attaccante, soprattutto dopo la prematura conclusione del campionato che non ha permesso di valutarne il riscatto definitivo.