Queste le principali notizie di mercato estero di lunedi 30 marzo.



Secondo quanto raccolto dall'Express, Pierre-Emerick Aubameyang è soltanto il terzo nome sulla lista degli obiettivi del Real Madrid. Il centravanti dell'Arsenal, infatti, è preceduto da Erling Haaland e Sadio Mané.



Il Manchester United fa sul serio per Saul. Secondo il Daily Star, il Manchester United ha intenzione di pagare per intero la clausa di 150 milioni che l'Atletico Madrid ha fissato per il centrocampista spagnolo nel 2017.



Secondo Sky Sport, la volontà del centrocampista tedesco Mesut Ozil è quella di restare all'Arsenal fino al termine del suo contratto, che scadrà nell'estate del 2021.



Loris Karius, ex portiere del Liverpool e ora in forza al Besiktas, può tornare in Premier League: su di lui c'è il West Ham. Lo riporta Voetbal24.



L'attaccante Islam Slimani e il centrocampista Adrien Silva, in uscita dal Leicester, sono pronti ad approdare allo Sporting Lisbona. A riportarlo è O Jogo.



Secondo quanto raccolto da AS, il Real Madrid ha messo nel mirino Igor Gomes, centrocampista offensivo classe '99 di proprietà del San Paolo. Legato al club fino al 2023, servono 50 milioni per portarlo via dal Brasile.



Stando a quanto raccolto da Marca, il Siviglia sta pensando di blindare il terzino classe 2001 Pablo Perez, sul quale hanno già posato gli occhi Ajax, City e Lipsia.