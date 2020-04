Lautaro Martinez è il grande obiettivo del Barcellona per l'attacco: nel caso in cui il Toro non riuscisse a sbarcare in Catalogna, però, i blaugrana avrebbero pronta l'alternativa. E' Timo Werner, attaccante del Lipsia. Lo riporta il Mundo Deportivo.



Secondo Marca, il Real Madrid ha fatto uno scatto decisivo per Eduardo Camavinga. I Blancos sarebbero in pole nella corsa al giovane centrocampista del Rennes.



Cinquanta milioni di euro: è questa, secondo AS, la richiesta del Rennes per Eduardo Camavinga. Oltre al Real Madrid, però, ci sarebbero PSG e Juventus.



Il Barcellona sfida l'Inter: secondo Kicker, i blaugrana sarebbero interessati a Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco.



Un nuovo obiettivo per la difesa del Manchester City: secondo The Athletic, Pep Guardiola sarebbe interessato a Ben White.



Centodieci milioni di euro per due acquisti: è la cifra che il Tottenham è pronto a mettere sul piatto per Issa Diop del West Ham e Raul Jimenez del Wolverhampton. Lo riporta fichajes.net.