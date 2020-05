I Glasgow Rangers vogliono riscattare Ianis Hagi, e i tifosi scozzesi vanno in delirio. Come riporta Digisport in Romania, patria del figlio d'arte, la notizia del possibile riscatto ha fatto il giro del mondo, e i commenti dei tifosi sono entusiasti: "Speriamo sia vero", "magia", "una firma eccellente".



MERCATO LAZIO - Dopo la firma di Giroud, che ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea, di fatto vanificando i tentativi di Lazio ed Inter di convincerlo a venire in Italia, per Tare un'altra complicazione: Hagi potrebbe finire ai Rangers per 5 milioni, la cifra pattuita per il riscatto. In questo modo, invece di trattare con il Genk, tradizionalmente alleati dopo l'arrivo di Milinkovic, il ds biancoceleste dovrà volare in Scozia per convincere Steven Gerrard e la dirigenza dei Rangers.