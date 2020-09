Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, domenica 20 settembre 2020.



Il Manchester City è alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Pep Guardiola: dopo aver inseguito Kalidou Koulibaly del Napoli, ora occhi su Jules Koundé, rivelazione del Siviglia nella scorsa stagione. Secondo Marca, i Citizens avrebbero avanzato una proposta da 55 milioni di euro.



Il Manchester United non molla Jadon Sancho: dopo il clamoroso ko interno con il Crystal Palace, riferisce il Sun, i Red Devils sono pronti a lanciare una nuova offensiva per l'esterno inglese a ridosso della chiusura del mercato, una mossa che potrebbe costringere il Borussia Dortmund ad accettare una cifra rivista al ribasso.



Il Lione non fa sconti per Houssem Aouar: secondo la stampa inglese, le possibilità dell'Arsenal di arrivare al centrocampista francese sono al ribasso.



Il Wolverhampton sogna in grande per il centrocampo: nel mirino, riferisce il Daily Mirror, c'è Alex Oxlade-Chamberlain del Liverpool.



Il Barcellona scarta Riqui Puig: Koeman ha annunciato di voler cercare una sistemazione in prestito per il gioiellino blaugrana.



Ci avevano pensato Atalanta, Milan e Roma, ora Florian Thauvin può rinnovare il contratto con il Marsiglia: lo riferisce la stampa francese.



Non solo il Manchester United: anche il PSG insiste per Alex Telles, terzino mancino del Porto.



Niente Juventus? Per Luis Suarez spunta una nuova pretendente: anche il Marsiglia, rivela L'Equipe, sta studiando un piano per l'attaccante uruguaiano del Barcellona.