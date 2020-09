Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, giovedì 16 settembre 2020.



Secondo il Daily Mail il ritorno di Gareth Bale potrebbe spingere il Tottenham a cedere Dele Alli.



Secondo il Times Ancelotti ha dato l'ok per cedere i centrocampisti Gylfi Sigurdsson e Fabian Delph.



L'Evening Standard scrive che l'Arsenal ha offerto 1,5 milioni di sterline al Dijon per il 25enne portiere islandese Runar Alex Runarsson.



L'RB Lipsia è pronto alla battaglia legale con il Leeds: sostiene che i Whites con la promozione in Premier League avrebbero dovuto riscattare, come da contratto, l'attaccante francese Jean-Kevin Augustin. Lo riporta l'Indipendent.



Secondo Kicker l'Hertha Berlino pensa a Jeff Reine-Adélaïde del Lione, valutato 30 milioni di euro.



L'Eintracht Francoforte ha rinnovato il contratto dell'attaccante giapponese Daichi Kamada fino al 2023.



Secondo Telefoot l'Arsenal insiste per Houssem Aouar, valutato dal Lione 60 milioni di euro.