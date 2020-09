Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, lunedì 21 settembre 2020.



Secondo il Daily Mail il trequartista del Tottenham Dele Alli potrebbe finire al Paris Saint-Germain.



Il terzino del Porto Alex Telles, ex Inter, piace al Manchester United. Lo riporta Metro.



Crystal Palace, Sheffield United e West Brom vogliono l'attaccante del Liverpool Rhian Brewster. Lo scrive il Daily Mail.



Leicester e Tottenham pensano al difensore sudcoreano 23enne Kim Min-jae, in forza al Beijing Guoan.



Secondo Kicker il Borussia Dortmund è al lavoro per rinnovare il contratto dell'americano Giovanni Reyna fino al 2025.



L'attaccante spagnolo ​Borja Mayoral potrebbe lasciare il Real Madrid per il Wolfsburg. Lo riporta As.



Secondo RAC1 il Barcellona potrebbe cedere in prestito il talento Riqui Puig: piace a Betis Siviglia, Celta Vigo, Granada e Ajax.