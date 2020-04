Calciomercato.com racconta le principali voci di mercato provenienti dall'estero.



Secondo il Daily Telegraph, il Barcellona ha offerto il terzino portoghese Nelson Semedo al Manchester City in cambio del connazionale Joao Cancelo, 25 anni ex Inter e Juventus.



Sky Germania dà per vicino il trasferimento del giovane talento tedesco Kai Havertz dal Bayer Leverkusen al Bayern Monaco.



Il Daily Mirror scrive che la Roma ha fatto un'offerta all'attaccante spagnolo Pedro (32 anni ex Barcellona), in scadenza di contratto col Chelsea.



Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Paris Saint-Germain si muove per strappare al Real Madrid l'allenatore francese Zinedine Zidane. Il presidente del club spagnolo, Florentino Perez sogna un percorso inverso per l'attaccante Kylian Mbappé.



In Inghilterra scrivono che Ancelotti vuole portare all'Everton il centrocampista inglese dell'Aston Villa, Jack Grealish (24 anni).



In Francia Foot Mercato scrive che Arsenal e Manchester United sono sulle tracce del centrocampista del Bayern Monaco, Corentin Tolisso (25 anni ex Lione).



L'ex difensore francese Frank Leboeuf sostiene che l'allenatore Frank Lampard sarebbe contrario all'arrivo al Chelsea del trequartista brasiliano Philippe Coutinho (27 anni ex Inter e Liverpool) ora in prestito al Bayern Monaco ma di proprietà del Barcellona.