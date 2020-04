Queste le principali notizie di mercato estero di domenica 5 aprile:



Il rifiuto di Jadon Sancho di firmare per il Chelsea potrebbe portare Philippe Coutinho, 27enne attaccante di proprietà del Barcellona e in prestito al Bayern Monaco, verso Stamford Bridge. Lo si legge oggi su Sport.



Gareth Southgate, ct della nazionale inglese, ha trovato un accordo per ridursi del 30% lo stipendio. Lo rivela Sky Sports.