Folarin Balogun, centravanti e trascinatore dell'Arsenal Under 23, nato a New York ma di nazionalità inglese, ha avuto modo l'anno scorso di esordire e segnare già tra i professionisti. E secondo Footmercato, è finito nel mirino del Saint-Etienne in Ligue 1. I verdi dovranno comunque battere la concorrenza del Middlesbrough.