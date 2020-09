Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, domenica 27 settembre 2020.



Il Barcellona punta forte su Ansu Fati: Marca svela un retroscena, i blaugrana hanno rifiutato un'offerta da 125 milioni di euro più 25 di bonus per il loro gioiellino.



Chelsea fiducioso per Declan Rice: stando al Sun, i Blues sono convinti di poter chiudere per il centrocampista/difensore del West Ham, che in cambio chiede il prestito di Antonio Rudiger.



Il tecnico del Benfica Jorge Jesus saluta Ruben Dias, prossimo a passare al Manchester City: "Sono abbastanza sicuro che questa (contro Moreirense, ndr) sia stata la sua ultima partita. Ci dispiace che parta. Otamendi? Può essere coinvolto nell'affare".



Il Lione non fa sconti per Houssem Aouar: come riferisce RMC Sport, ribadita la richiesta di 50 milioni di euro dopo la prima offerta dell'Arsenal.



Il Barcellona definisce il colpo Sergino Dest: all'Ajax 22/23 milioni di euro con bonus, nelle prossime ore il terzino sosterrà le visite mediche e firmerà il proprio contratto con i catalani fino al 2025.



Si decide il futuro di Luka Jovic: riunione tra l'attaccante e il Real Madrid, riferisce As, partirà in prestito solo se tutte le parti saranno d'accordo. Jovic era stato accostato a diversi club, da Milan e Napoli al Monaco, fino a un possibile ritorno all'Eintracht Francoforte.



Pablo Sarabia non vuole fare la riserva di lusso, ma il futuro non cambia: secondo L'Equipe, lo spagnolo non ha ancora aperto a un addio al PSG.