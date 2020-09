Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, sabato 26 settembre 2020.Il tecnico del, Franksecondo il Mirror, vuole che il club di Stamford Bridge tenti di ingaggiare il 21enne centrocampista del. L’eventuale arrivo del nazionale inglese potrebbe portare il centrocampista italianol.Il Paris Saint-Germain è interessato al difensore del Chelsea, Antonio, ma aspetta di vedere se l’acquisto del 27enne tedesco sarà disponibile in prestito o a titolo definitivo. (Telegraph)Ilè in trattativa per ingaggiare il difensore slovacco Milan, 25 anni, ma non vuole accettare la valutazione di 55 milioni di sterline dell'. (Sun)L'farà una mossa per ingaggiare il difensore dele dell'Inghilterra Chris, 30 anni, se venderàagli Spurs. (Football Italia)vuole anche ingaggiare il centrocampista delN'Goloin questa finestra di mercato e riunire il 28enne francese con l'ex tecnico dei Blues. (Daily Mail)Il, riporta ESPN, si aspetta una seconda offerta dalper il difensore centrale Julese potrebbe avere difficoltà a resistere a un'offerta intorno ai(£ 59,4 milioni- £ 64 milioni) per il 21enne francese.L', secondo RMC Sport via Metro, ha presentato unper il centrocampista delHoussem, 22 anni, ma il club della Ligue 1 vuole 54 milioni di sterline per il centrocampista francese.Aouar, secondo Telefoot via Mirror, ha accettato di unirsi ai Gunners dopo cheL'attaccante olandese delMemphis, 26 anni, è sempre la prima scelta, come riporta il Mundo Deportivo, delper rafforzare le proprie opzioni offensive.Sull'attaccante Under 21 di Liverpool e Inghilterra Rhianvi è l’interesse dello. (Sheffield Star)Il, secondo il Telegraph, desidera ingaggiare il 22enne centrocampista olandese TeunL'allenatore del, come riporta Star, ha in programma un colloquio con il portiere spagnolo, 25 anni, dopo la firma del nazionale senegalese, 28 anni.sta valutando di formulare un’offerta al centrocampista tedesco Mario. Il 28enne, che ha giocato per, è attualmente svincolato. (Gol)L'allenatore delha dichiarato al Mirror di non aver pensato di vendere l'attaccante brasiliano, 24 anni, durante l'estate.Ildesidera, secondo The Indipendent, ingaggiare il 25enne centrocampista delloWednesday, Dominic, ex nazionale Under 21 dell'Inghilterra.