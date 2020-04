Calciomercato.com segue in tempo reale tutte le voci di giornata provenienti dall'estero.Secondo il quotidiano spagnolo AS, Napoli e Manchester United sono ancora sulle tracce del 28enne trequartista colombiano del Real Madrid,Il quotidiano catalano Sport conferma l'interesse del Chelsea per il trequartista brasiliano Philippe(27 anni ex Inter e Liverpool) in prestito al Bayern Monaco, ma ancora di proprietà del Barcellona. Pronto a lasciare via libera alla Juventus per l'ala brasiliana, 31 anni, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea.Il 24enne centrocampista inglese dell'Aston Villa, Jackè nel mirino del Manchester United secondo l'Evening Standard.Secondo Sky Sports UK, il Chelsea sta trattando il rinnovo del contratto fino al 2023 col difensore tedesco Antonio, 27 anni ex Roma.La stampa turca scrive che il Besiktas vuole il portiere inglese del Burnley, Joe(32 anni ex Torino) al posto del tedesco Loris, in prestito dal Liverpool.In Australia danno il Brighton vicino all'acquisto del 17enne centrocampista del Sydney FC, CameronIl difensore brasiliano, 27 anni, si dice felice di restare al Siviglia nonostante l'interesse del Liverpool.L'attaccante senegalese Sadio(27 anni) ha rivelato un retroscena di mercato: prima di trasferirsi al Liverpool, ha valutato un'offerta del Manchester United. Ora dato sulle tracce del giovane inglesedel Borussia Dortmund.Il Bayern Monaco è pronto a tornare alla carica per il nazionale tedesco del Manchester City, LeroyL'Arsenal cerca un erede di: occhi sul 22enne francese Odsonnedel Celtic.