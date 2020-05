Queste le principali notizie di mercato estero di venerdì 22 maggio.





Le parti si invertono, ora è l'MLS a dire no a Gareth Bale: secondo il Sun, un club del massimo campionato nord americano ha rifiutato la possibilità di ingaggiare il gallese del Real Madrid per le eccessive richieste sull'ingaggio.



Il PSG pensa a un altro attaccante: stando al Daily Mirror, Leonardo prepara un'offerta da circa 42 milioni di euro per Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal.



Kepa Arrizabalaga ai saluti: come riferisce il Daily Express, il Chelsea aspetta un'offerta da parte del Valencia.



Antoine Griezmann non sarà una pedina di scambio: lo assicura Mundo Deportivo, spiegando che l'attaccante francese resterà al Barcellona anche la prossima stagione.



Non c'è solo la Fiorentina su Adil Aouchiche: secondo la stampa francese, il gioiellino del PSG è una delle priorità del Saint-Etienne. Aouchiche, si legge, chiede un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione, con un bonus alla firma di 4 milioni.



C'è la fila per Florian Thauvin: il fantasista del Marsiglia, in scadenza nel 2021, interessa come affare a zero a Milan e Inter ma non solo, stando a Le10Sport c'è anche il Nizza.



Il Barcellona blinda Marc-André ter Stegen: rinnovo fino al 2023 per il portiere tedesco, riporta la stampa spagnola.