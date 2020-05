Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 21 maggio.L'attaccante del, Sadioè diventato il principale obiettivo di mercato delper rinforzare il proprio attacco. Secondo il The Sun ha superato Mbappé nel gradimento (economico) del club.Ilè al lavoro con ilper cercare di prolungare di un'altra stagione il prestito in Baviera di. Non c'è infatti alcuna possibilità che il Bayern riscatti il suo cartellino per 120 milioni, ma per il club catalano, secondo la stampa spagnola, potrebbe rappresentare un vantaggio il posticipare di un anno la sua cessione.L'agente di, ha confermato al Daily Mirror che non ci sono margini di trattativa con ilper riportarlo alnel corso della prossima estate. L'attaccante brasiliano direbbe sì a un ritorno, ma economicamente nel corso della prossima estate l'operazione non è sostenibile. Il Barcellona punta quindi dritto sull'acquisto diSecondo quanto riportato da Sky in Inghilterra ilha fissato in. Juventus, ma soprattutto Real Madrid sono anche state avvisate che difficilmente verranno accettate contropartite tecniche nell'affare.