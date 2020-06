Queste le principali notizie di mercato estero di lunedì 1 giugno.



Il Bayern Monaco attende l'arrivo di Leroy Sané. Il presidente onorario Uli Hoeness spiega a Bayern 1: "Quando penso che siamo riusciti a rinnovare Neuer e abbiamo Kimmich, Sule, Lewandowski e, si spera, anche i rinnovi di Alaba e Thiago Alcantara, spero di avere anche Sané con Coman e Gnabry per una squadra giovane e da sviluppare. Se tutto va bene, posso immaginare l'inizio di una nuova era".



Il PSG perde i suoi gioielli: la stampa francese conferma che Tanguy Kouassi si avvicina al Milan, mentre Adil Aouchiche va verso il Saint-Etienne.



Un nuovo difensore per Mourinho: secondo TotoFichajes, il centrale dell'Atletico Madrid Stefan Savic ha aperto al trasferimento al Tottenham.



Il Marsiglia spinge per M'Baye Niang: stando a L'Equipe, Villas-Boas ha già avuto dei contatti telefonici con l'ex attaccante del Milan, oggi al Rennes.



Barcellona e Manchester City al lavoro: l'edizione odierna di Mundo Deportivo conferma che è ormai in fase avanzata la trattativa per lo scambio che dovrebbe portare Nelson Semedo alla corte di Guardiola e Joao Cancelo in blaugrana.



Via Kouassi? Il PSG cerca il sostituto: come riferisce L'Equipe, Leonardo ha preso informazioni per Boubacar Kamara, difensore del Marsiglia seguito anche dal Milan.



Lo Zenit conferma Sergei Semak: il tecnico ha firmato un rinnovo per altre due stagioni con opzione per una terza.