Queste le principali notizie di mercato estero di domenica 31 maggio.





Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Barcellona considera il napoletano Fabian Ruiz la prima alternativa allo juventino Miralem Pjanic per rinforzare il suo centrocampo. De Laurentiis vuole però tutelarsi e proseguono i contatti per rinnovare il contratto del giocatore spagnolo.





L'Athletic Bilbao ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino a giugno 2021 dell'allenatore Gaizka Garitano.



Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo As, il centrocampista classe 2002 del Rennes Eduardo Camavinga preferirebbe trasferirsi al Real Madrid piuttosto che alla Juve o al Paris Saint Germain, gli altri due top club che lo hanno messo nel mirino. Decisiva la stima nei confronti di Zidane.



Secondo Mundo Deportivo, l'attaccante del Barcellona Ousmane Dembelé è entrato nel mirino del Liverpool. Il francese viene considerato come il piano B dei Reds nel caso in cui non fosse possibile arrivare a Timo Werner del Lipsia.



Secondo il Sunday Express, il Chelsea è convinto di riuscire a spuntarla nella corsa a Philippe Coutinho. L'attaccante brasiliano, che non sarà riscattato dal Bayern Monaco, farà ritorno al Barcellona, che spera di piazzarlo in Premier League pur non avendo ancora ricevuto offerte concrete. I Blues sono pronti a chiedere il prestito dell'ex Inter.