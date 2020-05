Queste le principali notizie di mercato estero di lunedì 25 maggio.



Secondo le10sport l'Arsenal ha iniziato i colloqui con il Barcellona per il brasiliano Philippe Coutinho, che il Bayern Monaco non riscatterà.



Per sostituire Edinson Cavani il Paris Saint-Germain pensa a Pierre-Emerick Aubameyang. Lo scrive il Daily Mail.



Il Manchester United per l'attacco pensa alla punta norvegese Joshua King, in forza al Bournemouth. Ne dà notizia il Daily Mirror.



Il Barcellona cerca acquirenti per Ousmane Dembele. Secondo il Daily Mirror il francese è in svendita: bastano 37 milioni di sterline.



Non c'è solo la Juventus su Raul Jimenez. L'attaccante messicano del Wolverhampton è nel mirino di Manchester United e Arsenal. Lo riporta il Telegraph.