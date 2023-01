Countdown. Oggi, martedì 31 gennaio, è l'ultimo giorno della campagna trasferimenti invernale 2023. Calciomercato.com racconta tutte le principali trattative di giornata all'estero.



10.10 Oltre a puntare Zaniolo della Roma, il club inglese del Leeds prende dagli svizzeri del Servette il difensore portoghese Diogo Monteiro (classe 2005).



10.06 Il Leicester pesca sul mercato statunitense: preso l'attaccante ghanese Nathan Opoku, 21 anni, in arrivo da Syracuse University.



9.45 L'Arsenal tratta due centrocampisti italiani: Jorginho del Chelsea (31 anni ex Napoli) e Ibrahima Bamba (classe 2002), in forza al club portoghese del Vitoria Guimaraes. In uscita l'attaccante brasiliano Marquinhos passa in prestito al Norwich.