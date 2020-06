Il Manchester United comunica il rinnovo di Scott McTominay, centrocampista scozzese di 23 anni che ha firmato un accordo fino al 2025, con opzione per un'ulteriore stagione.



Secondo France Football, il Paris Saint Germain avrebbe offerto a Layvin Kurzawa un’offerta di rinnovo per quattro stagioni. Il 27enne esterno, che a gennaio è stato a un passo dalla Juventus (scambio saltato con De Sciglio), piace ad Arsenal, Chelsea e Atletico Madrid.



Entro il 30 giugno l’Arsenal deve decidere il futuro di ben quattro giocatori i cui prestiti vanno in scadenza: David Luiz, Pablo Mari, Cedric Soares e Dani Ceballos.