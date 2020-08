Secondo Espn il caso di fallimento della trattativa con il Borussia Dortmund per Jadon Sancho il Manchester United virerà su Ousmane Dembele del Barcellona.



L'Aston Villa pensa al 24enne attaccante del Brentford Ollie Watkins. Lo riporta Skysports.



Il Real Madrid, secondo quanto riporta As, sta pensando di non cedere Dani Ceballos, rientrato dal prestito all'Arsenal.



Il Fenerbahçe pensa alla punta nigeriana del Leicester Kelechi Iheanacho. Li riporta Footspor.



Il Liverpool insiste per Thiago Alcantara, centrocampista che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco.



Il Daily Mail scrive che Mario Gotze, svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund, ha detto no all'Inter Miami.