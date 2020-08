Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 11 agosto 2020.



Secondo Espn il Barcellona non ha nessuna intenzione di spendere più di 15 milioni di euro per il difensore centrale del Manchester City Eric Garcia, in scadenza nel 2021.



Secondo Skysports il Chelsea pensa al 27enne terzino sinistro dell'Argentina Nicolas Tagliafico.



Il Newcastle vuole Ryan Sessegnon, 20enne esterno del Tottenham. Lo riporta il Sun.



Il Barcellona potrebbe cedere subito Francisco Trincao, preso a gennaio dallo Sporting Braga: piace al Leicester.



E' fatta per il trasferimento di Jonathan David dal Gent al Lille. Secondo Het Laatste Nieuws oggi sosterrà le visite mediche, costerà 27 milioni.



Il Borussia Dortmund pensa al trequartista dello Schalke Amine Harit. Lo riporta Le 10 Sport.



Secondo Marca il Real Madrid ha deciso riportare al Bernabeu Martin Odegaard, 21enne norvegese che ha chiuso l'ultima stagione in prestito alla Real Sociedad.