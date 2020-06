Il Chelsea in attacco gli ha preso Timo Werner, una delle punte più ambite d'Europa, strappandolo anche a squadre più blasonate. Ma Olivier Giroud, accostato a Lazio ed Inter, non si scompone. Il futuro è ancora in bilico, nonostante le parole al miele per Lampard in casa Blues sta per arrivare un mercato rivoluzionario. E la punta francese potrebbe fare la valigia.



FUTURO GIROUD - Si prepara a suon di gol, il suo biglietto da visita: ritorna la Premier League, tornano i gol di Giroud. Contro l'Aston Villa segna la rete decisiva, che vale 3 punti pesanti: un pallone vagante in area, stop, immediata giravolta e rete di destro. Il gol che ha sancito la rimonta del Chelsea (dopo l'iniziale svantaggio ad opera di Hause e il pareggio di Pulisic) è un piccolo gioiello: un messaggio a Lazio ed Inter, Giroud c'è ancora.