Durmisi più lontano dal Besiktas. Come riportano in Turchia, Riza Durmisi alla fine potrebbe rimanere alla Lazio. Dopo il sondaggio del Marsiglia, il Besiktas molla la presa: sembra tutto fatto per l'arrivo in Turchia del peruviano Miguel Trauco, del Flamengo.



MERCATO LAZIO - La trattativa con la Lazio si è arenata, il Besiktas avrebbe trovato l'accordo con Trauco e il suo entourage. Tutto fatto, dopo la partita di Libertadores contro l'Emelec Trauco raggiungerà la capitale turca per iniziare la sua nuova avventura. E per Durmisi bisognerà trovare un altro acquirente.