Il like galeotto di Dominik Szoboszlai. Il centrocampista del Salisburgo, accostato in passato alla Lazio, sembra vicino al nuovo Milan. E le sue scelte social sembrerebbero confermare la sua preferenza. Sull'account social di "4-3-3" è comparso un post per celebrare la vittoria del Milan sulla Lazio. Ed è spuntato anche un cuore galeotto.



RETROSCENA SOCIAL MERCATO - A mettere il segnale di apprezzamento proprio lui, Dominik Szoboszlai, oggetto del desiderio del rossonero, sul taccuino di Igli Tare per sostituire Milinkovic Savic, in caso di partenza del serbo. Un tifoso in più per il Milan, ma forse la scelta non farà piacere a quelli biancocelesti.