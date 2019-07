Il Fenerbahce vuole Luiz Gustavo, con il chiaro proposito di sostituire Elif Elmas. Il centrocampista del Faro piace tantissimo a Napoli e Lazio, ma i partenopei sono passati in netto vantaggio: di fatto Tare non può muoversi fino a che non cede Milinkovic-Savic.



MERCATO LAZIO - Nel frattempo la dirigenza turca sta trattando con il ds del Marsiglia, Andoni Zubizarreta, per una cifra tra i 5 e i 7 milioni, il centrocampista brasiliano Luiz Gustavo, sostituto deputato proprio di Elmas. Per ora la trattativa è in alto mare, ma potrebbe sbloccarsi a giorni.