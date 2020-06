Il Milan 'copia' Igli Tare? Come riporta Lalaziosiamonoi.it, il mercato del 'Diavolo' è sempre più improntato sulle mosse del ds della Lazio, che qualche tempo fa stava per accasarsi proprio in rossonero.



MERCATO MILAN - 3 nomi su tutti, che non saranno magari indizi, ma certamente parlano di obiettivi comuni: Dominik Szoboszlai piace alla Lazio da maggio dello scorso anno, il Milan lo sta avvicinando in maniera insistente grazie alla regia di Rangnick; Florentino del Benfica doveva essere il futuro del centrocampo biancoceleste, è diventato la prima scelta rossonera; infine l'esterno basso Philipp Max dell'Augsburg. Tutti obiettivi condivisi, in un mercato che si prospetta lungo, e in cui Tare, come sempre, si muoverà sotto traccia.