Koopmeiners, Højlund e Scalvini. Il nuovo Napoli di Garcia ci vede lungo e ai Percassi chiede non uno, ma tre giocatori, e non pedine qualunque, ma proprio i gioielli di mister Gasperini. Giovani, classe 2003 attaccante e difensore e 25 anni l'olandese, e fortissimi, con ampie potenzialità di crescita in termini di resa e cartellino. Per questo patron Antonio Percassi è pronto a ribadire tre no ai partenopei. Koopmeiners è intoccabile per la sua duttilità tra centrocampo e trequarti, a meno di cifre mostre (45 milioni) che solo il Liverpool sembra in grado di mettere sul piatto.



Stesso discorso per Højlund, che adesso sta ricevendo le avance del Bayern Monaco: partirà solo se sarà impossibile dire di no (quindi ad almeno 60 milioni di euro), ha ribadito l'ad Luca Percassi, soprattutto perché al momento non c'è nessuno in grado di sostituirlo. Infine Scalvini: il suo valore è già di 40 milioni, destinato a salire dopo un altro anno all'Atalanta, in Europa League. Se ne riparlerà probabilmente nell'estate 2024.