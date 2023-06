È sempre stato così per l’Atalanta, comprare per rivendere, lanciare calciatori giovani per far felici club storici. Da sette anni a questa parte però, qualcosina è cambiato: comprare per rivendere...solo a una certa super cifra, lanciare giovani calciatori per far felice...Gasperini in Europa molto prima delle dirette concorrenti. Anche quest’estate i Percassi rispetteranno quel sano equilibrio tra storia sportiva vincente e bilancio in verde. Chiunque parta però, sarà ben rimpiazzato.



HOLM- Mentre la Juve molla un po’ la presa per focalizzarsi su un ex, Castagne, l’Atalanta preme l’acceleratore per Holm. Quello degli esterni è uno dei reparti più in emergenza con gli infortuni di Hateboer e Ruggeri, e mister Gasperini vuole far rivivere le corsie come ai tempi di Gosens. Zappacosta e Maehle si stavano avvicinando all’obiettivo, ma hanno sicuramente bisogno di un rinforzo già pronto per i tre impegni stagionali. Il classe 2000 Emil Holm fa al caso di Gasperini: giovane quanto basta, nato per scattare sulla destra, 1 gol e 2 assist la scorsa stagione e in saldo per la retrocessione spezzina (5 milioni). Un affare che potrebbe chiudersi a ore.



HØJLUND- Non una, lo United sembra aver già fatto ben due offerte per l’attaccante classe 2003 che si sta facendo notare anche con la sua Nazionale. Quella da 35 milioni i Percassi non l’hanno nemmeno guardata, quella da 50 l’hanno valutata sorridenti rispedendola al mittente. Ne servono almeno 60, come preannunciato già qualche mese fa pensando alla super asta estiva. Altrimenti, il ragazzo rimarrà a giocare un altro anno a Bergamo come Scalvini, per essere rivenduto a quota 100 alla miglior offerente nell’estate 2024. Su di lui ci sono anche Arsenal, Chelsea, Real e Bayern, e Napoli!, che stanno forse aspettando il momento migliore per piazzare l’offerta che farà capitolare patron Percassi.