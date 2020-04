La Lazio si sta muovendo per rinforzare sul mercato l'attacco: nel mirino il 'bisonte' Luis Suarez, omonimo dell'attaccante del Barcellona. Di proprietà del Watford, sta segnando gol a raffica in Segunda Division spagnola e viene valutato 10 milioni.



MERCATO LAZIO, IL PIANO - Igli Tare, il ds biancoceleste, ha un piano per portare Suarez alla corte di Inzaghi: come riporta il Corriere dello Sport, ha intenzione di creare un asse con l'agente, lo stesso di Luis Alberto e Jony, per provare ad abbassare le pretese del club inglese. Trovare l'accordo con il centravanti sarà facile: attualmente percepisce 300mila euro, in linea con il budget biancoceleste.