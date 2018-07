Felipe Anderson le prova tutte. La trattativa con il West Ham è ferma, gli inglesi vogliono far leva sulla volontà del giocatore, che avrebbe accettato un contratto ricco, 3,5 milioni di euro. E sulle sue ambizioni: alla Lazio, con Inzaghi, Felipe non è un titolare, e lo sa bene. Il West Ham fa pressione, ma la cifra offerta è molto al di sotto della richiesta di Lotito, come riporta il Corriere dello Sport.



CALCIOMERCATO LAZIO - Altro situazione spinosa quella legata a Lukaku: il belga è diviso tra il rinnovo e la cessione, anche lui è tentato dalla Premier. Potrebbe essere la carta giusta, la chiave per sbloccare tutto: super valutandolo la trattativa con il West Ham potrebbe salire a 60-70 milioni, di fatto abbassando anche la cifra dovuta al Santos.