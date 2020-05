In Inghilterra ne sono certi: se Mourinho fosse ancora il manager del Manchester United, avrebbe puntato forte su Milinkovic Savic. Come riporta Express.co, se non fosse stato esonerato nel 2018 dai Red Devils, Mourinho si sarebbe mosso per rinforzare la mediana con Milinkovic.



MERCATO LAZIO - Il boss del Tottenham lo avrebbe affiancato a McTominay , lo scozzese lanciato titolare, per una mediana tutti muscoli e tecnica. Non è detto che lo Special One non decida di tornare su Milinkovic Savic: deve rifondare gli Spurs, e potrebbe decidere di investire sul suo vecchio pallino.