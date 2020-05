Quasi dieci anni di Lazio: Luis Alberto annuncia il rinnovo via social, colpo di Tare e Lotito che blindano di fatto uno dei gioielli e dei trascinatori di questa stagione. Una lunga estate dai toni forti, con lo spagnolo che mandava messaggi d'amore al Siviglia, le incomprensioni con Lotito, poi una stagione magica. Come riporta il Corriere della Sera, Luis Alberto arriverà a guadagnare quasi 3 milioni più bonus, le cifre di Immobile.



MERCATO LAZIO - Alle sue pretendenti interessa soprattutto un dettaglio: ci sarà una clausola rescissoria? In caso, sarà alta: almeno 80 milioni di uero. Entro breve l'altro gioiello, Milinkovic, verrà blindato a sua volta: firmerà fino al 2024, arriverà a percepire 3,5 milioni più bonus, cifra record per la Lazio. Che non ha intenzione di lasciarsi scappare i suoi campioni, anzi rilancia.