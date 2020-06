Arijan Ademi in partenza dalla Dinamo Zagabria. Il capitano del club, come riportano i media croati, piaceva molto alla Lazio, ma i dirigenti hanno bloccato tutto. Con l'addio dell'allenatore Nenad Bjelica, anche Ademi potrebbe lasciare il club. Su di lui, ad oggi, ci sono solo club di Mosca, ma Igli Tare potrebbe farci un pensierino...



MERCATO LAZIO - La situazione di Ademi si intreccia con un'uscita in casa Lazio: il Lokomotiv avrebbe deciso di investire in Milan Badelj, il cui cartellino appartiene ancora al club biancoceleste, di fatto sfilandosi dalla corsa per Ademi. Su Ademi vanno forte CSKA (dove ritroverebbe il connazionale Corluka) e Spartak Mosca: qualità ed esperienza, Ademi vuole provare una nuova avventura. Il prezzo di partenza è 5 milioni di euro, la Lazio potrebbe ripensarci...