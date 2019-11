Per l'Inter non tramonta l'idea Kulusevski e anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sull'argomento spiegando con ad Appiano tutti siano d'accordo sulla bontà dell'eventuale investimento.



“​Il nome che può mettere tutti d’accordo è quello di Dejan Kulusevski, lo svedese del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. Costo 40 milioni. Nonostante la concorrenza della Juve e della Premier i nerazzurri sono forti in ogni caso, sia per averlo subito che in estate. Ma il club emiliano per ora tiene duro, non vuol rischiare la salvezza”.