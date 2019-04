Il Corriere dello Sport parla del mercato dell'Inter e spiega come i nerazzurri abbiano una priorità per l'attacco, dato che a giugno potrebbero dover sostituire Icardi.



“Edin Dzeko prepara le valigie. Il centravanti è arrivato al capolinea della sua avventura in giallorosso. All’Olimpico non segna da un anno in campionato, dove è fermo a quota sette. Mercoledì sera è stato fischiato dai tifosi, che hanno risparmiato solo Zaniolo e De Rossi. Il bosniaco ha un altro anno di contratto con la Roma, ma non è stata presa in esame la possibilità di un rinnovo e l’ipotesi di cessione è sempre più probabile, per evitare che il giocatore possa liberarsi a parametro zero. Dzeko ha molti estimatori in Premier, dove il West Ham lo corteggia dallo scorso gennaio. Il club inglese può arrivare a quindici milioni, mentre l’Everton non raggiungerebbe quella cifra. In Italia è nel mirino dell’Inter, la soluzione che lui preferirebbe, ma anche la meno gradita della Roma. A Milano è considerato il profilo adatto per sostituire Icardi, destinato a lasciare il club nerazzurro”.