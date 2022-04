Matthias Ginter, duttile difensore-centrocampista del Borussia Moenchengladbach che piace a mezza Europa, tra cui in Italia Juventus e Inter, ha parlato a Sport 1: "Se rinnovo o vado via a parametro zero? Farò valutazioni di tipo tecnico ma non solo. L'ambiente per me è molto importante, e qui al Gladbach è sempre stato familiare. Poi ovviamente guarderò anche alle ambizioni della società, dovrò scegliere il progetto che calzi a pennello per me. Sarà anche importante piacere all'allenatore".