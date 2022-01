Simone Inzaghi ha chiesto un solo rinforzo ai suoi dirigenti, ma questa Inter gli piace anche così com'è, spiega la Gazzetta dello Sport.



“La vittoria è sul divano, temendo il peggio e trovando il meglio. Aspettando la Coppa Italia, ma con la testa al campionato: è già derby, è sempre derby. Non c’è mica da nascondersi: il sorpasso del Milan avrebbe dato fastidio, anche a fronte di una partita da recuperare come quella di Bologna. Fastidio dribblato, allungo garantito. E panorama decisamente più godibile. Domani a San Siro contro l’Empoli Inzaghi farà largo ricorso al turnover. Ma di questa Inter ora gli piace tutto. Fosse per lui, non cambierebbe nulla, cancellerebbe il mercato e andrebbe oltre, anche a costo di rinunciare all’unica vera pedina che ha chiesto in questo mese di gennaio, il vice Perisic”.