L'Inter vuole riconfermare Acerbi, ma non al prezzo concordato inizialmente con Lotito. Inzaghi spera che la situazione possa sbloccarsi e come scrive TuttoSport, spinge affinché i nerazzurri risolvano in fretta la pratica.



“Il riscatto di Acerbi è fissato a 4 milioni, tanti per un classe '88 con un ingaggio da 2.6 milioni fino al 2025. Acerbi è però diventato un titolare e Inzaghi spinge per tenerlo: Lotito, che non può riprendersi Acerbi anche per questioni ambientali, accetterà di abbassare le sue richieste?".