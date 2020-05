L'Inter pensa ancora a Sergej Milinkovic Savic, ma c'è lo scoglio... Claudio Lotito. Come riporta Tuttosport, Marotta e Ausilio stanno cercando un mediano box-to-box, in grado di dare una robusta mano al centrocampo, capace di proporsi in tutte e due le fasi con grande efficacia. Per questo motivo il primo nome sulla lista di mercato era Paul Pogba: il francese ha uno stipendio molto elevato, 17 milioni di euro, dovrebbe almeno dimezzarselo.



MERCATO INTER - Ma l'Inter pensa ancora a Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo piace a mezza Europa, e Lotito non sembra intenzionato a svalutarne il cartellino, nonostante la crisi. L'idea di impelagarsi in una trattativa con la Lazio non piace a Marotta, che ha anche chiesto Castrovilli alla Fiorentina - secco no - e sta valutando il ritorno in Italia di Vidal.