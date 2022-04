Nella prossima estate l'Inter avrà bisogno di altre due cessioni dolorose. È quanto scrive il Corriere della Sera.



“L’allenatore dell’Inter non può pensare di correre e accontentarsi solo del quarto posto. Qui è lui a dover fare un salto in avanti di mentalità, da campioni in carica i nerazzurri sono naturalmente favoriti, nonostante le pesanti cessioni di Hakimi e Lukaku. Il prossimo mercato potrebbe non essere tanto diverso. La sostenibilità finanziaria predicata dalla società porterà a cessioni, più due che una, dolorose. Meglio arrivarci con lo scudetto della seconda stella sul petto: quella resta nella storia, più del contratto e di tante parole”.