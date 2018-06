La Juventus potrebbe riuscire a reperire un piccolo tesoretto di mercato senza tuttavia cedere nessun top player. Come riportato da Ilbianconero.com il club della Continassa ha ricevuto una proposta da 20 milioni di euro per Rolando Mandragora. L'offerta è arrivata dal Monaco mentre dall'Inghilterra potrebbe arrivare una proposta simile per Sturaro cercato da Everton, West Ham e Leicester. L'ultimo nome in lista di partenza è quello di Cerri che per circa 15 milioni di euro può firmare con all'Eintracht Francoforte.