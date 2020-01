"Emre Can?​ Mi sento di escludere una sua partenza. E' un giocatore importante, tra i più ambiti. Sicuramente ha opportunità lui e noi. Crediamo possa essere parte del nostro progetto". Così Fabio Paratici ha blindato l'ex Liverpool prima della partita contro il Cagliari. Calciatore importante, vero, ma per ora con Sarri ha giocato pochissimo. Otto presenze, appena 279 minuti. Non proprio al centro del progetto, almeno fino a questo momento. Sarri spera però di rilanciarlo, al netto della delusione del centrocampista tedesco per l'esclusione dalla lista Champions. Come?