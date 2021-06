La Juventus deve iniziare a pensare seriamente al mercato, e prima di capire chi possa acquistare deve valutare con attenzione (e in tempi relativamente brevi) le cessioni sicure. A parte il discorso Cristiano Ronaldo, ci sono altre questioni da risolvere, con diversi giocatori in prestito altrove, che sono in attesa di conoscere il proprio destino.