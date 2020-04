Mauro Icardi e Arkadiusz Milik sono i grandi obiettivi della Juve per l'attacco. Ma chi arriverà a Torino? Come riporta Tuttosport, il polacco "è segnalato in vantaggio su Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) per una questione di compatibilità con Cristiano Ronaldo e di minori costi legati al cartellino e allo stipendio”.