La Juventus sta continuando il casting per la prossima prima punta e, tra i nomi passati al setaccio, c'è anche quello di Harry Kane. Il centravanti inglese del Tottenham, classe '93, rappresenta senz'altro quel genere di giocatori di alto profilo che il presidente Andrea Agnelli vorrebbe ingaggiare ogni stagione, ma il suo prezzo resta comunque quasi proibitivo. La stagione opaca non è bastata a smorzare le richieste degli Spurs, che come riporta Tuttosport, vorrebbero almeno 150 milioni da chiunque fosse interessato al proprio gioiello. Juve inclusa.