Quello che era stato definito come il primo obiettivo di mercato della Juve, rischia di diventare solamente un sogno di una notte di mezza estate. Il riferimento va al centrale del Chelsea Tonino Rudiger che, fino a qualche settimana fa sembrava già un promesso sposo della Vecchia Signora ma che, nei giorni precedenti pare abbia cambiato destinazione del suo viaggio, con Madrid come meta finale. In queste ultime ore infatti ci sarebbero stati degli enormi passi in avanti tra il tedesco e i Blancos che, costringono di fatto Madama a gaurdare altrove. Ecco perchè dalle parti della Continassa si continuano a monitorare altri profili, tra cui anche quello del centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Qui però ci sarebbero degli ostacoli da superare, perchè stando a quanto riportato da la versione odierna del quotidiano La Nazione, i Viola starebbero lavorando per rinnovare il contratto al difensore anche se, al momento non filtra molto ottimismo.